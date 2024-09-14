مستشارة ترامب تتواصل مع رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، يوم السبت، أن زعيم الكنيسة تلقى اتصالاً هاتفياً من محامية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ومستشارة حملته الانتخابية، مشيرةً إلى أن هذه السيدة قد تكون لها دور إيجابي في استقرار العراق.

وقالت الكنيسة في بيان لوكالة شفق نيوز، إن البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو تلقى مساء أمس الجمعة، مكالمة هاتفية من السيدة إلينا حبّة، محامية ترامب ومستشارة حملته الانتخابية، والتي تُعد كلدانية من أصل عراقي.

وأضاف البيان أن غبطة البطريرك ساكو أعرب عن فخره بكلدانية حبّة وجذورها العراقية، معرباً عن أمله في أن يكون لها دور إيجابي في استقرار العراق.

كما أشار إلى اعتزازه بالجماعة الكلدانية في الولايات المتحدة الأمريكية التي لطالما دعمت الكنيسة في مساعيها.