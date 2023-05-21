مستشارة السوداني: إقرار قانون الضمان الاجتماعي سينشط القطاع الخاص

شفق نيوز/ رأت سناء الموسوي مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سينشط القطاع الخاص في البلاد بشكل كبير وملحوظ خلال الفترة المقبلة.

وقالت الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المادة 25 من الدستور نصت على كفالة الدولة تشجيع القطاع الخاص في البلاد وتنميته على أُسس حديثة"، مشيرة الى ان "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيضمن جميع حقوق العاملين".

واضافت ان" هذا القانون سيدعم القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للشباب ، حيث ان اقرار هذا القانون سيضمن حقهم التقاعدي وهذا انجاز كبير للحكومة الحالية".

وأعلن محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، الأربعاء 17 آيار الجاري، إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

ويهدف القانون لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات أعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.