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مستذكرا جريمة الأنفال.. الكعبي يدعو لترسيخ التجربة الديمقراطية لحفظ الحريات والحقوق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-15T06:25:41+0000
مستذكرا جريمة الأنفال.. الكعبي يدعو لترسيخ التجربة الديمقراطية لحفظ الحريات والحقوق

شفق نيوز/ استذكر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذكرى ال (٣٣) لجريمة الأنفال التي ارتكبها نظام صدام حسين بحق الكورد.

وقال الكعبي في بيان إن "حقبة البعث السوداء وممارساتها الدموية بحق العراقيين كشفت للعالم اجمع الوجه القبيح للدكتاتورية الصدامية التي استخدمت القتل والتعذيب والتهجير وسيلة لإدامة حُكمهـا ولو على جماجم العراقيين".

 

ودعا النائب الأول الى "العمل الجاد من قبل جميع مكونات الشعب لترسيخ التجربة الديمقراطية وتعزيز دولة المواطنة لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق، وتغليب مصلحة الشعب الذي عانى خلال حكم البعث وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للتوجه نحو بناء الوطن".

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد وزير دفاع النظام السابق، بالإشراف على هجوم كيمياوي شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية. ونفى المجيد الاتهامات الموجه له، وأكد أن الجانب الإيراني هو من استخدم الأسلحة الكيماوية بالتزامن مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.

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