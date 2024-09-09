مساء اليوم.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مع قادة أمنيين لمناقشة قضايا "حاسمة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، بأن قادة الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً مع قيادات في المؤسسات الأمنية والحشد الشعبي للتباحث بشأن قضايا "حاسمة" أمنية واقتصادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، مع قادة أمنيين ومن الحشد الشعبي لمناقشة قضايا حاسمة، من التفاهمات الأمنية إلى الأزمات الاقتصادية".

وأضاف أن "الاجتماع سيحضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مبيناً أن "القضايا التي ستتم مناقشتها هي، مذكرة التفاهم الأمنية المبرمة بين العراق وتركيا، والوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وملف قائمة سفراء العراق".