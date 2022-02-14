سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مساء اليوم.. الإطار التنسيقي يجتمع لتحديد موقفه من انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T09:14:28+0000
مساء اليوم.. الإطار التنسيقي يجتمع لتحديد موقفه من انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ يعقد مساء اليوم الإثنين، الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، اجتماعاً جديداً لتحديد موقفه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الاطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية، وتحديد موقف الإطار من أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، خصوصاً بعد استبعاد هوشيار زيباري".

ولفت المصدر الى أن "الاجتماع سيعقد في منزل زعيم المجلس الاعلى همام حمودي".

وينتظر العراق انتخاب رئيس الجمهورية عقب فشل البرلمان بعقد جلسة الاثنين الماضي نتيجة عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعتها من قبل الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، فضلا عن الإطار التنسيقي الشيعي.

يذكر أن الخلاف ما زال يسيطر على العلاقة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي تمتلك 73 مقعدا نيابيا مما جعلها في صدارة القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي الحالي، فضلا عن وضع شروط صعبة للدخول بشراكة استراتيجية مع القوى الشيعية، الأمر الذي منع تشكيل جبهة شيعية موحدة حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فيما تحاول قوى الإطار المتحالفة مع المالكي حلحلة الخلاف وتسوية الامور لتشكيل الحكومة.

related

النجف تحتضن جولة مباحثات ثالثة بين الصدر وقوى الإطار لحسم شكل الحكومة العراقية

Date: 2022-01-02 15:08:26
النجف تحتضن جولة مباحثات ثالثة بين الصدر وقوى الإطار لحسم شكل الحكومة العراقية

الإطار التنسيقي وحلفاؤه يجددون رفضهم لنتائج الانتخابات والقوى الشيعة تقر: المتظاهرون حشديون ولكن

Date: 2021-10-24 19:03:35
الإطار التنسيقي وحلفاؤه يجددون رفضهم لنتائج الانتخابات والقوى الشيعة تقر: المتظاهرون حشديون ولكن

وفدها غادر بغداد غاضباً.. الصدر يرفض وساطة إيرانية للتحالف مع "الإطار": لا للمالكي

Date: 2022-01-10 17:00:18
وفدها غادر بغداد غاضباً.. الصدر يرفض وساطة إيرانية للتحالف مع "الإطار": لا للمالكي

الحكمة: الإطار التنسيقي سيناقش مبادرة الحكيم في اجتماع يعقد في منزل المالكي

Date: 2021-11-16 11:53:35
الحكمة: الإطار التنسيقي سيناقش مبادرة الحكيم في اجتماع يعقد في منزل المالكي

انتهاء جلسة البرلمان دون انتخاب رئيس الجمهورية

Date: 2022-02-07 12:25:19
انتهاء جلسة البرلمان دون انتخاب رئيس الجمهورية

شرطان للصدر مقابل إشراك قوى الإطار الشيعي في الحكومة

Date: 2021-12-02 19:02:45
شرطان للصدر مقابل إشراك قوى الإطار الشيعي في الحكومة

الاطار التنسيقي يتوقع إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء محطات وإعادة فرز أخرى

Date: 2021-12-26 10:09:32
الاطار التنسيقي يتوقع إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء محطات وإعادة فرز أخرى

تأكيداً لشفق نيوز.. غداً اجتماع "مهم" بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية

Date: 2022-01-03 13:07:13
تأكيداً لشفق نيوز.. غداً اجتماع "مهم" بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية