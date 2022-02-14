مساء اليوم.. الإطار التنسيقي يجتمع لتحديد موقفه من انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ يعقد مساء اليوم الإثنين، الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، اجتماعاً جديداً لتحديد موقفه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الاطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية، وتحديد موقف الإطار من أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، خصوصاً بعد استبعاد هوشيار زيباري".

ولفت المصدر الى أن "الاجتماع سيعقد في منزل زعيم المجلس الاعلى همام حمودي".

وينتظر العراق انتخاب رئيس الجمهورية عقب فشل البرلمان بعقد جلسة الاثنين الماضي نتيجة عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعتها من قبل الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، فضلا عن الإطار التنسيقي الشيعي.

يذكر أن الخلاف ما زال يسيطر على العلاقة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي تمتلك 73 مقعدا نيابيا مما جعلها في صدارة القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي الحالي، فضلا عن وضع شروط صعبة للدخول بشراكة استراتيجية مع القوى الشيعية، الأمر الذي منع تشكيل جبهة شيعية موحدة حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، فيما تحاول قوى الإطار المتحالفة مع المالكي حلحلة الخلاف وتسوية الامور لتشكيل الحكومة.