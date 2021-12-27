مساء اليوم.. الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية لإصدار "موقف" و"خطوات جديدة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا خاصا بما أصدرته المحكمة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماع مساء اليوم لمناقشة قرار رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بالنتائج.

وأضاف المصدر؛ أن القوى الشيعية المنضوية ضمن الاطار التنسيقي ستعلن موقفها الجديد من التطورات والخطوات المقبلة.

وقضت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من يوم الاثنين، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة الذي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

ويعد تحالف الفتح أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.