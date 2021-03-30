مساء اليوم.. اجتماع للقوى الشيعية لبحث النقاط الخلافية في قانون الموازنة

شفق نيوز/ أكد نائب عن كتلة الفتح النيابية يوم الثلاثاء، عقد اجتماع للقوى السياسية الشيعية لحسم النقاط الخلافية في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال النائب عن كتلة الفتح النيابية احمد الكناني لوكالة شفق نيوز؛ إن الكتل السياسية الشيعية ستعقد اجتماعا مساء اليوم لحسم النقاط الخلافية بقانون الموازنة العامة للعام 2021.

واضاف؛ ان النقاط المختلف عليها يمكن حلها خلال هذا الاجتماع من أجل المضي بالتصويت على قانون الموازنة.

وأشار الكناني إلى ان هناك توجها سياسيا لعقد جلسة يوم غد الأربعاء والتصويت على قانون الموازنة العامة.

وتتركز الخلافات حول المادة 11 من مشروع الموازنة والمتعلقة بحصة إقليم كوردستان، والتي وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.

كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار من الاستفادة من البطاقة التموينية، فضلا عن اعادة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي إلى الخدمة.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه السابق.