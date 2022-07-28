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مساء اليوم.. اجتماع جديد لقاآني وقيادات الإطار لحسم مصير جلسة البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T16:16:17+0000
مساء اليوم.. اجتماع جديد لقاآني وقيادات الإطار لحسم مصير جلسة البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، عن اجتماع مرتقب سيعقد بين قيادات الإطار التنسيقي حصراً وقائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني، لبحث تطورات سياسية.

وقآاني الذي خلف قاسم سليماني بقيادة فيلق القدس الذي أغتيل في العراق في غارة جوية أمريكية، تكررت زياراته الى بغداد لاعادة ترتيب البيت الشيعي مجددا وتشكيل حكومة توافقية الا ان محاولاته السابقة لم تحقق مبتغاه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيعقد مساء اليوم في منزل أحد قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة تداعيات المشهد السياسي وتحديدا حسم الموقف إزاء جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وما سيتبعها".

واضاف ان "انعقاد جلسة يوم السبت من عدمها رهن بما سيصدر من توصيات أو اتفاقات في اجتماع اليوم وقد يصار الى تأجيلها للاثنين المقبل".

واشار المصدر الى ان "الإطار يحاول الذهاب نحو التهدئة وإيجاد معادلة استقرار".

وعن خروج أنصار الإطار في تظاهرات السبت المقبل، أوضح المصدر "حتى الان لم يحسم الأمر بذلك، وكل المواقف تبقى رهن بنتائج اجتماع مساء اليوم".

وكان قآاني عقد أمس اجتماعاً موسعاً مع قيادات الإطار بالتزامن مع انطلاق تظاهرات انصار الصدر الرافضين مرشح رئاسة الحكومة الإطاري محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت رئاسة مجلس النواب العراقي، تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن ما ينشر عن تحديدها بيوم السبت المقبل، لا صحة له.

وكانت بعض الكتل السياسية والنواب قد أعلنوا في أوقات سابقة أن يوم السبت المقبل سيعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والذي سيكفل بدورها الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر قيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، وكالة شفق نيوز؛ ان "هناك تخوفاً لدى قيادة الإطار التنسيقي من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خشية اقتحام مجلس النواب من قبل أنصار التيار الصدري مثل ما حدث يَوم أمس الأربعاء".

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