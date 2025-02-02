مساع سياسية جديدة لإقالة رئيس مجلس ديالى مرة أخرى

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، اليوم الأحد، عن وجود تحركات جديدة داخل محافظة ديالى تهدف إلى إقالة رئيس المجلس عمر الكروي، من جديد، مشيراً إلى أن اجتماعات ومباحثات مكثفة تجري بين عدة كتل سياسية لدعم هذا المسعى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوى سياسية داخل محافظة ديالى بدأت مجدداً تحركاتها لإقالة رئيس المجلس عمر الكروي، وسط خلافات حادة حول إدارة المجلس واتخاذ القرارات داخل المحافظة"، مبيناً أن "الكتل الداعمة لهذا التوجه تجري مشاورات مكثفة، ومن المتوقع عقد اجتماع مهم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بحضور ممثلين عن عدد من الأطراف السياسية، لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المسعى واتخاذ قرار نهائي بشأنه".

وأضاف المصدر، أن "هذه المحاولات تأتي في ظل تصاعد الخلافات حول آلية إدارة المجلس ودوره في معالجة الملفات الخدمية والأمنية داخل المحافظة، فضلاً عن التنافس السياسي بين الكتل المختلفة".

يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لاعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.

وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.