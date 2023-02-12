مساعد وزير الخارجية يعد بربط "الحلم الصيني بالعراقي" ويشكو من "تضليل" الإعلام الغربي على اتفاقيات بلاده

شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني لشؤون الحزب الشيوعي، تشو روي، يوم الأحد، ان بلاده ستنظم منتدى رفيع المستوى بشأن مشروع "الحزام وطريق الحرير"، مشيرا الى ان العراق من أوائل دول المنطقة التي وقعت على هذا المشروع، فيما أكد حرص الصين على ربط "الحلم" الصيني بالعراقي.

وقال المسؤول الصيني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز "نعمل على تعزيز الدعم وتبادل وجهات النظر بين الصين والعراق وحزب الشيوعي الصيني والاحزاب العراقية، حول الحكم والإدارة، وسنعمل مع السفارة الصينية في بغداد لتوفير المزيد من الفرص لكوادر الأحزاب والشباب العراقيين لزيارة الصين لتعزيز الصداقة بين الشعبين الصيني والعراقي".

واضاف "يحرص الحزب الشيوعي الصيني على العمل مع الأحزاب العراقية وتبادل آليات الحكم، وربط الحلم الصيني والعراقي معاً لتحقيق نهضة الأمة ولكي نجعل الصداقة الصينية العراقية اوراق نخلة تبقى حضارة للأبد".

وأشار تشو روي، إلى أن "حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق وصل إلى مستوى عالٍ، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثمار والتجارة الحرة بلغت مستويات قياسية وهي في تصاعد مستمر".

ولفت إلى ان "الأعمال الفنية للقمة العربية الصينية جيدة، كما ان مبادرة طريق الحرير والأمن العالمي والتنمية العالمية التي طرحها الرئيس الصيني الهدف منها بناء مستقبل مشرق للبشرية".

وقال المسؤول الصيني "العراق من اوائل دول المنطقة التي وقعت اتفاقية تعاون مع الصين لبناء الحزام وطريق الحرير، وهذه الاتفاقية تشمل مجالات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية واعلامية وغيرها".

ونبه إلى ان "العام الحالي هو الذكرى العاشرة لطرح مبادرة الحزام وطريق الحرير ومن المتوقع ان يقام في الصين دورة ثالثة ومنتدى رفيع المستوى بشأن طريق الحرير، وإضافة إلى المنتدى الرئيسي هناك خمسة منتديات تشمل السياسة والاقتصاد والبنى التحتية والمالية والثقافة والتواصل بين الشعوب".

غير أن المسؤول الصيني اعتبر أنه "من الصعب التغلب على هيمنة الإعلام الغربي الذي يحاول التشويش على الاتفاقية الصينية العراقية، لذلك امامنا مهمة شاقة والامر يتطلب جهوداً مشتركة بين الصين والعراق".