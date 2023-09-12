مساعدة وزير الخزانة الأمريكي تصل بغداد للاجتماع مع مسؤولي البنك المركزي

شفق نيوز/ أعلنت السفيرة الامريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، عن وصول مساعدة وزير الخزانة الأمريكي اليزابيث روزنبرغ إلى العاصمة بغداد.

وقالت رومانوسكي في تدوينة على موقع X ، "توتير سابقا"، "يسعدني أن أرحب بمساعدة وزير الخزانة الأمريكي اليزابيث روزنبرغ في بغداد"، مشيرة إلى أنها تتطلع لعقد اجتماعات مهمة مع قيادات حكومية ومسؤولين في البنك المركزي العراقي".

وبينت أن "التقدم في مكافحة غسيل الأموال الدولي والإصلاح المصرفي، سيساعد في مكافحة الفساد ودعم الإستثمار الدولي في العراق".