مسؤول بكركوك: ينبغي تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة في غضون شهر

شفق نيوز/ أعلن المخول بإدارة مجلس محافظة كركوك والمعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، يوم الأربعاء، أنه يتعين على جميع الأعضاء والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية والمضي باتفاق يرضي الاطراف كافة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً.

وقال حمادي لوكالة شفق نيوز، إن "المدة القانونية بعد عقد الجلسة الاولى هو 30 يوماً وعليهم حسم الاتفاقات خلال هذه المدة، والمضي باكمال باقي المتطلبات لإتمام تشكيل ادارة محافظة كركوك بشقيها منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعدم الدخول في مشكلة قانونية تعيق ذلك".

وعقد مجلس محافظة كركوك، الخميس الماضي، جلسته الاعتيادية الأولى، لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة، وذلك برئاسة مخول المجلس المعاون الفني للمحافظ، علي حمادي، وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي.

ورفع رئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الخميس الماضي، الجلسة الأولى لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية .