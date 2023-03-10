"أمر هام يتطلب تدخل السوداني".. كتلة نيابية: بيع الدولار للمسافرين أعطى الشرعية للمهربين

شفق نيوز/ اتهمت كتلة المنتج الوطني النيابية، يوم الجمعة، جهات لم تسمها بالتعاون مع شركات السياحة باستغلال نافذة بيع العملة للمسافرين بتهريب الدولار إلى الخارج.

وقالت رئيسة الكتلة إبتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من المواطنين الذين ينوون السفر يقفوا يوميا من شروق الشمس إلى غروبها أمام بوابات مصرف الرافدين والرشيد والمصارف الحكومية والاهلية الأخرى بانتظار اشعار من الموظفين للدخول إلى المصرف لإيداع الدينار واستلام الدولار من المنافذ حسب سعر الصرف الرسمي، إلا أن السياق المعتمد وعملية الفساد منع المواطنين من استلام الدولار بسعر الرسمي وإجبارهم على شراء الدولار من السوق السوداء".

وأضافت أن "هناك جهات تسيطر على نافذة بيع العملة للمسافرين بالتعاون مع بعض شركات السياحة وموظفين في بعض المصارف الحكومية والاهلية"، لافتة إلى أن "هذه العملية أعطت الشرعية لتلك الجهات بالحصول على الدولار وتهريبه إلى الخارج".

وبينت الهلالي، أن "عملية بيع الدولار للمسافرين لم تسهم في انخفاض سعر الصرف الموازي، إنما إعطاء الشرعية بتهريب الدولار مما تسبب في إرتفاع الأسعار وأصبح سعر صرف الدولار بـ1600 دينار".

وطالبت الهلالي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالتدخل العاجل وزيارة منافذ بيع الدولار للمسافرين في مصارف الحكومية الأهلية لردع الفاسدين ومنعهم من تهريب الدولار إلى الخارج.