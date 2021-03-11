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أمر إداري "سري".. الداخلية تعيّن مسؤولاً جديداً في البصرة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-11T19:43:14+0000
أمر إداري "سري".. الداخلية تعيّن مسؤولاً جديداً في البصرة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية أمراً إدارياً سرياً، الخميس، بتعيين مدير جديد لمديرية مرور محافظة البصرة جنوبي العراق.

وجاء في الأمر الذي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، أنه تقرر، بعد موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي، نقل اللواء حيدر عبود سلمان فزع من منصبه مدير المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية - الرصافة إلى منصب مدير مديرية المرور في البصرة.

وتم إسناد منصبه القديم إلى العميد قاسم شلش سلطان بندر وفق الوثيقة الموقعة من قبل مدير عام الموارد البشرية بالوكالة اللواء الركن رحيم هاشم محمد.

من جانبه، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن المدير الجديد لمرور البصرة يفتقر إلى المؤهلات المطلوبة لإدارة المديرية على اعتبار أنه لم يعمل في المرور مطلقاً قبل ذلك.

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