سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا وبريطانيا: لا يمكن السماح بتكرار "أحداث الخضراء" والعراق بحاجة لتشكيل حكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T16:51:34+0000
أمريكا وبريطانيا: لا يمكن السماح بتكرار "أحداث الخضراء" والعراق بحاجة لتشكيل حكومة

شفق نيوز/ استذكرت الحكومتان الامريكية والبريطانية، يوم الأربعاء، الذكرى الثالثة لـ"ثورة تشرين"، وفيما أكدتا على عدم السماح بتكرار أحداث المنطقة الخضراء والاشتباكات المسلحة، اشارتا الى ان الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح هي من خلال الحوار البناء والشامل.

وقالت السفارة الامريكية في بيان نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين الاحتجاجية في عام 2019، وبعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة، تعرب حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن تضامنهما مع الشعب العراقي ودعم سعيهم للإصلاح الديمقراطي".

واضافت، "نشعر بالقلق بعد مرور عدة أشهر من المفاوضات الداخلية، لا يزال العراق بدون حكومة مخولة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والحَوْكَمة التي بدورها أشعلت حركة تشرين الاحتجاجية، والتي دفعت إلى إجراء انتخابات مبكرة".

وتابعت السفارة، "لا يمكن تمهيد طريق الإصلاح من خلال العنف، ولا يمكن السماح بتكرار أعمال العنف التي شهدناها في 29 و 30 أغسطس / آب. إن الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح وتشكيل حكومة تستجيب لاحتياجات الناس هي من خلال الحوار البناء والشامل".

ودعت جميع الأطراف الى "الانخراط في عملية سلمية وقانونية وشاملة بهدف تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة يمكنها تحسين الخدمات وخلق فرص العمل وتعزيز الوحدة الوطنية وجعل النظام السياسي يعمل بشكل أفضل لكل العراقيين".

وختمت بالقول، "في النهاية، هذا شأن عراقي. وكيفية الخروج من هذا المأزق السياسي متروك للعراقيين فقط. لكن كأصدقاء، نحث جميع الأطراف العراقية على احترام مؤسسات الدولة والسماح لها بالعمل بشكل سلمي وفعال وإصلاح النظام بحيث يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الشعب العراقي".

related

خطيب جمعة في بغداد: العراق هو المستهدف من التصعيد الامريكي والبريطاني بالمنطقة

Date: 2019-07-12 20:37:07
خطيب جمعة في بغداد: العراق هو المستهدف من التصعيد الامريكي والبريطاني بالمنطقة

امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد

Date: 2020-06-25 12:13:52
امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد

تأجيل النظر بقضية تسريب 500 الف وثيقة سرية عن نشاط الجيش الامريكي بالعراق

Date: 2019-06-14 15:31:11
تأجيل النظر بقضية تسريب 500 الف وثيقة سرية عن نشاط الجيش الامريكي بالعراق

روحاني وعبدالمهدي يبحثان "نزع فتيل الأزمة الراهنة"

Date: 2019-07-22 18:11:02
روحاني وعبدالمهدي يبحثان "نزع فتيل الأزمة الراهنة"

تقرير بريطاني: واشنطن تضغط على باريس ولندن لاعادة الدواعش من العراق وسوريا

Date: 2021-06-29 11:46:04
تقرير بريطاني: واشنطن تضغط على باريس ولندن لاعادة الدواعش من العراق وسوريا

أمريكا ترسم خطوطاً عريضة لسياستها الجديدة في العراق

Date: 2021-03-25 04:38:08
أمريكا ترسم خطوطاً عريضة لسياستها الجديدة في العراق

صحيفة بريطانية تؤشر اخفاق خليفة سليماني بالعراق "وظفر" امريكا والسعودية

Date: 2020-05-11 17:17:21
صحيفة بريطانية تؤشر اخفاق خليفة سليماني بالعراق "وظفر" امريكا والسعودية

مرجع ديني: العراق على وشك الهاوية وهو مرتبط ارتباط وثيق بإيران شاء أم أبى

Date: 2019-05-28 16:24:30
مرجع ديني: العراق على وشك الهاوية وهو مرتبط ارتباط وثيق بإيران شاء أم أبى