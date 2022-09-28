أمريكا وبريطانيا: لا يمكن السماح بتكرار "أحداث الخضراء" والعراق بحاجة لتشكيل حكومة

شفق نيوز/ استذكرت الحكومتان الامريكية والبريطانية، يوم الأربعاء، الذكرى الثالثة لـ"ثورة تشرين"، وفيما أكدتا على عدم السماح بتكرار أحداث المنطقة الخضراء والاشتباكات المسلحة، اشارتا الى ان الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح هي من خلال الحوار البناء والشامل.

وقالت السفارة الامريكية في بيان نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين الاحتجاجية في عام 2019، وبعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة، تعرب حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن تضامنهما مع الشعب العراقي ودعم سعيهم للإصلاح الديمقراطي".

واضافت، "نشعر بالقلق بعد مرور عدة أشهر من المفاوضات الداخلية، لا يزال العراق بدون حكومة مخولة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والحَوْكَمة التي بدورها أشعلت حركة تشرين الاحتجاجية، والتي دفعت إلى إجراء انتخابات مبكرة".

وتابعت السفارة، "لا يمكن تمهيد طريق الإصلاح من خلال العنف، ولا يمكن السماح بتكرار أعمال العنف التي شهدناها في 29 و 30 أغسطس / آب. إن الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح وتشكيل حكومة تستجيب لاحتياجات الناس هي من خلال الحوار البناء والشامل".

ودعت جميع الأطراف الى "الانخراط في عملية سلمية وقانونية وشاملة بهدف تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة يمكنها تحسين الخدمات وخلق فرص العمل وتعزيز الوحدة الوطنية وجعل النظام السياسي يعمل بشكل أفضل لكل العراقيين".

وختمت بالقول، "في النهاية، هذا شأن عراقي. وكيفية الخروج من هذا المأزق السياسي متروك للعراقيين فقط. لكن كأصدقاء، نحث جميع الأطراف العراقية على احترام مؤسسات الدولة والسماح لها بالعمل بشكل سلمي وفعال وإصلاح النظام بحيث يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الشعب العراقي".