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أمريكا "قلقة" وتحذر من دوامة من العنف في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T15:45:47+0000
أمريكا "قلقة" وتحذر من دوامة من العنف في العراق

شفق نيوز / أعربت السفارة الامريكية في العراق، اليوم الاثنين، عن قلقها من تصاعد التوترات في الساحة السياسية، وفيما حذرت من "دوامة عنف" قادمة، اكدت ان الوقت "الآن" للحوار وليس المواجهة.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف، ولا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر"، مبينا أنه "حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة".

وتابع بيان السفارة أن "الحق في الاحتجاج العام السلمي هو عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها".

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

 

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