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أمريكا "غاضبة" من عنف "الميليشيات والبلطجية" في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-28T05:04:42+0000
أمريكا "غاضبة" من عنف "الميليشيات والبلطجية" في العراق

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات و"العنف الوحشي".

وأضاف: "إننا نرحب بكل جهد من قبل الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية والجماعات الأهلية على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون".

وقالت مصادر أمنية وطبية إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.

 

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