أمريكا عبر سفيرتها الجديدة: نتطلع لتعاون أوثق مع العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، بمناسبة تسنم مهامها الجديدة.

وجدّد الكاظمي خلال اللقاء- بحسب بيان لمكتبه- التأكيد على أن العراق يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي، وأن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم مع تعزيز الفهم المشترك لرؤية الطرفين، وانتهاج سبل الحكمة والحوار، بحسب بيان

وأعرب عن رغبة الحكومة العراقية في التعاون والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يعزز أفق النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة للشعب العراقي وجميع شعوب المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وفي إطار التدريب وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية.

من جانبها أكدت السفيرة رومانوسكي، تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والثقافية والتعليمية، وأبدت إعجابها بعودة العراق لأداء دور رئيس في المنطقة، وما لذلك من تأثير إيجابي إقليمياً وداخلياً.