أمريكا: ساعدنا العراق على تنويع اقتصاده ونحثّه على حماية موارده المائية

شفق نيوز/ حثّ القنصل العام للولايات المتحدة في اقليم كوردستان مارك سترو، يوم الأحد، العراق بما فيه إقليم كوردستان على مواصلة الجهود في في حماية الموارد المائية في ظل الجفاف والتغييرات المناخية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال عقد منتدى حول الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني في اربيل.

وقال سترو في كلمته، "أعتقد أن هذا المنتدى سيكون سببا لنا لإيلاء المزيد من الاهتمام لقضية تغير المناخ وإظهار مجموعة من المبادرات"، معربا عن أمله، بـ"أن يجد هذا المنتدى ويقدم مجموعة من الحلول الجذرية لهذه المشاكل، لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعدُّ نفسها الرائدة في العالم بمواجهة تغير المناخ، وقد اتخذت خطوات جيدة لمعالجة هذه التغييرات ، لأن المناخ يتغير باستمرار".

كما شدد القنصل الأمريكي على أنه "يتعين أن نعمل جميعا معا للحد من انبعاثات الغاز الملوثة (مثل ثاني أُكسيد الكربون) والولايات المتحدة و إلى جانب حلفائها ، اتخذت خطوة تاريخية تجاه هذه القضية."

وأكد أن "الولايات المتحدة وإقليم كوردستان تواجهان حاليا تغيرات مناخية كبيرة، بما في ذلك الجفاف وحرائق الغابات والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة"، منوها إلى أنه "من خلال العمل معا ، يمكننا حماية المجتمع من تغير المناخ ".

وقال سترو أيضا، أنه "من خلال برامج المساعدات الإنسانية، ساعدنا العراق على تنويع اقتصاده، ونشجع سلطات العراق وإقليم كوردستان على مواصلة الجهود لحماية الموارد المائية".