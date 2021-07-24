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أمريكا تعلن تقديم مزيد من المساعدات المالية إلى العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-24T05:26:40+0000
أمريكا تعلن تقديم مزيد من المساعدات المالية إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، تقديم الولايات المتحدة حوالي 155 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات السخية التي تستضيفهم.

وقال الوزير في بيان إن، الدعم الإنساني الأمريكي يصل للعراق مع هذا التمويل الإضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021. وقد قدمت الولايات المتحدة منذ السنة المالية 2014 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للعراق والعراقيين في المنطقة.

كما أشار إلى أن هذا التمويل يوفر المأوى الحاسم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مختلف أنحاء العراق.

وأضاف بلينكن أن البرامج التي تمولها الولايات المتحدة ستدعم العراقيين النازحين بسبب داعش، إذ لا يزال العديد منهم يواجهون الصعوبات إثر وباء كوفيد-19، ويتمثل هذا الدعم بتعزيز الوصول إلى التوثيق المدني والخدمات القانونية وتحسين قدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول إنه لا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم. نحن نقدر كافة الجهات المانحة التي تقدمت وتواصل تشجيع المانحين الحاليين والجدد على زيادة دعمهم للمساعدة في تلبية الاحتياجات.

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