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أمريكا تندد بتفجير بغداد وتؤكد مواصلة دعمها للعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-20T07:13:41+0000
أمريكا تندد بتفجير بغداد وتؤكد مواصلة دعمها للعراق

شفق نيوز/ نددت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء بالتفجير الذي استهدف سوقا شعبية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد وراح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع يوم أمس في بغداد".

وأضاف البيان "ندين بشدة كل ما يفسد أجواء عيد الأضحى بهذا العمل الإرهابي الجبان. تعازينا القلبية للضحايا ونصلي من اجل احلال السلام لعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت السفارة في بيانها "سنواصل دعم شركائنا العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش".

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