سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تعلن "دعماً قوياً" للكاظمي لفرض القانون وتدين تقويض استقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-27T07:07:46+0000
أمريكا تعلن "دعماً قوياً" للكاظمي لفرض القانون وتدين تقويض استقرار العراق

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الخميس، دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.

ومجلس الأمن القومي الأمريكي ‏تابع للرئاسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المُتعلقة بالسياسة الخارجية.

وذكر المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة بغداد امس الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

وبهذا الخصوص، ذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي، "يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية، كما إننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".

ووصف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيام مجاميع مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه "انتهاك خطير" للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.

وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

related

الكاظمي يعلق على اعتقال "مصلح" ويعد المظاهر المسلحة للحشد الشعبي "انتهاكاً خطيراً"

Date: 2021-05-26 18:19:57
الكاظمي يعلق على اعتقال "مصلح" ويعد المظاهر المسلحة للحشد الشعبي "انتهاكاً خطيراً"

وسط تأكيد "حشدي" بالإفراج عنه.. السلطات الأمنية: قاسم مصلح ما زال بالمشتركة

Date: 2021-05-26 21:11:52
وسط تأكيد "حشدي" بالإفراج عنه.. السلطات الأمنية: قاسم مصلح ما زال بالمشتركة

العبادي محذراً: أما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة أو تنهد على رؤوس الجميع

Date: 2021-05-26 21:19:15
العبادي محذراً: أما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة أو تنهد على رؤوس الجميع

قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

Date: 2021-04-06 09:08:50
قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

أول تعليق من فصيل مسلح على عملية اعتقال "قاسم مصلح"

Date: 2021-05-26 11:28:41
أول تعليق من فصيل مسلح على عملية اعتقال "قاسم مصلح"

ضغوطات متواصلة من قادة الحشد لإطلاق سراح "مصلح"

Date: 2021-05-26 13:39:31
ضغوطات متواصلة من قادة الحشد لإطلاق سراح "مصلح"

"اعتقال مصلح".. العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء

Date: 2021-05-26 16:04:29
"اعتقال مصلح".. العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء

الكاظمي يتوجه إلى الأردن بعد أمريكا: زيارة السعودية لازالت قائمة

Date: 2020-08-17 15:03:00
الكاظمي يتوجه إلى الأردن بعد أمريكا: زيارة السعودية لازالت قائمة