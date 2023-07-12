أمريكا تؤيد صفقة الطاقة العراقية مع شركة "توتال" وتعدها "خطوة عملاقة"

شفق نيوز/ اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الصفقة التي ابرمتها الحكومة العراقية مع شركة "توتال إنرجيز" بأنها "خطوة عملاقة" نحو استقلال الطاقة وتعزيز أمانها في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر في بيان اليوم: نؤيد جهود العراق في تحقيق استقلالية الطاقة وتحسين تقديم الخدمات.

وأضاف أن صفقة الطاقة العراقية مع شركة "توتال إنرجيز" تُعدّ خطوة عملاقة نحو تعزيز أمان الطاقة في العراق وتوفير فرص اقتصادية لجميع العراقيين.

ووقعت وزارة النفط العراقية وشركة "توتال" مؤخرا عقدا بقيمة 27 مليار دولار لأربعة مشاريع نفط وغاز ومشاريع طاقة متجددة.