أمريكا تشكر السوداني على دعمه إطلاق سراح تسوركوف ونتنياهو يعلق بعد مكالمة هاتفية

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الدور الذي أده في تحرير المختطفة الإسرائيلية - الروسية لدى كتائب حزب الله في العراق اليزابيث تسوركوف.

وكتب ربيو في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، أنه "بعد أقل من أسبوع من توقيع الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً لتعزيز الجهود ضد دبلوماسية الرهائن، أُطلِق سراح الطالبة في جامعة برينستون إليزابيث تسوركوف، و ستجتمع مجدداً بعائلتها".

وأضاف "نشكر رئيس مجلس الوزراء‪العراقي محمد شياع ‬⁩ السوداني على دعمه تحرير إليزابيث تسوركوف".

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منشور له عبر "إكس "، على إطلاق سراح الرهينة إليزابيث تسوركوف، قائلا، إنها "مواطنة إسرائيلية اختُطفت في العراق في آذار/مارس 2023".

وأشار إلى أنه أجرى محادثة مع والدتها وشقيقتها أفيتال.

وكان كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلنا، مساء أمس الثلاثاء، إطلاق سراح تسوركوف، بعد نحو عامين من اختطافها في العاصمة بغداد.

وكانت تسوركوف قد سافرت إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/ يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/ مارس 2023.

وفي مطلع تموز/ يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".