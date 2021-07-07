أمريكا تسلم شخصيات عراقية رسالة شديدة اللهجة: ردنا العسكري قريب

شفق نيوز/ سلمت أطراف دبلوماسية أمريكية، يوم الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة لشخصيات سياسية عراقية محددة، عبر مصادر حكومية، بعيد قصف مطار أربيل الدولي وقاعدة عين الأسد، من قبل فصائل شيعية مسلحة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن الرسالة تضمنت أن واشنطن سيكون لها رد عسكري قريب على فصائل مسلحة متورطة بشن الهجمات ضد المصالح والأهداف الاميركية في أربيل والأنبار.

وأعلن التحالف الدولي إصابة 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وهجوم اليوم هو الثاني من نوعه، إذ تعرضت القاعدة لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا الاثنين الماضي.

كما تعرض مطار أربيل الدولي، مساء أمس الثلاثاء، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة من دون إحداث أضرار.

كما تأتي بعد أيام قليلة من شن غارات أمريكية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية"ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق".

واستهدف نحو خمسين هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران.