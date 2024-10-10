أمريكا ترفض اي استهداف يطال السيستاني

شفق نيوز/ أعربت السفيرة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانسكي، يوم الخميس، عن رفضها لأي استهداف يطال المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق اية الله علي السيستاني.

وكتبت رومانسكي في منشور لها على منصة "إكس"، قائلة إن "سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني قامة دينية بارزة وتحظى باحترام المجتمع الدولي وهو صوت حاسم ومؤثر في الحفاظ على سلام المنطقة".

وأضافت أنه "نرفض أي استهداف لسماحته"، لافتة الى أن "الولايات المتحدة تواصل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة".

ونشرت القناة اليمينية الإسرائيلية "14"، مساء أول أمس الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة.

وظهرت صورة السيستاني إلى جانب قادة إقليميين مثل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، والمرشد الإيراني علي الخامنئي.

ووضعت علامة "هدف" على رؤوسهم دون توضيح أسباب إدراج السيستاني، مما أثار ردود أفعال غاضبة في العراق، وأظهرت الصور أثناء حديث المراسل عن الرد "الإسرائيلي" المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وعبرت الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، عن رفضهما الشديد إزاء الإساءة إلى المرجعية الدينية العليا للشيعة في البلاد المتمثلة بآية الله علي السيستاني من قبل وسائل اعلام اسرائيلية، داعيتان المجتمع الدولي الى التنديد بمحاولات النيل من الشخصيات ذات التأثير والاحترام العالمي.