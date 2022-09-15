أمريكا تراقب عن "كثب" إحتمال عودة العنف في العراق بعد عطلة الأربعينية

شفق نيوز/ حثت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، قادة العراق على الانخراط في حوار شامل وبناء يضم جميع الشخصيات والكتل السياسية الرئيسية في عملية يقودها العراقيون.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق جينيفر جافيتو لموقع "المونيتور" في مقابلة واسعة النطاق، إن "ما سيحدث بعد ذلك ، سواء كانت انتخابات مبكرة أم تشكيل الحكومة ، هو أن يقرر العراقيون أنفسهم".

وأضافت أن الحكومة الأمريكية تراقب "عن كثب" ما إذا كانت هناك عودة للعنف بعد عطلة زيارة الأربعين للشيعة، ومن المرجح أن يجتمع مجلس النواب العراقي بعد فترة وجيزة.

وقالت جافيتو "يحتاج القادة العراقيون من مختلف أطيافهم إلى التأكد من تضمين جميع الأصوات كجزء من أي تسوية سياسية"، مردفة بالقول "إذا كانت هناك أصوات مهملة ، فهذا يولد المشاكل ويولد الصراع."

وقالت إن الصدر ، الذي ينتقد التدخل الأمريكي والإيراني في العراق ، يمثل "مجموعة مهمة للغاية من الأصوات في بلاده".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحل السياسي الشامل يشمل أيضًا أحزاب الإطار المتحالفة مع إيران ، قالت جافيتو إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة "تضع احتياجات الشعب العراقي وسيادة العراق واستقراره وأمنه في مقدمة أولويات جدول أعمالها".

وتابعت بالقول واشنطن سترحب بدعم طهران لإجراء حوار شامل. وقالت: "يجب أن يكون للعراق وإيران علاقات إيجابية جيدة ومتينة ، لكن يجب أن تكون إيجابية في كلا الاتجاهين".