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أمريكا تدين هجوم أربيل: لا مكان للهجمات العشوائية التي تقوض سلطة الدولة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-09T16:06:02+0000
أمريكا تدين هجوم أربيل: لا مكان للهجمات العشوائية التي تقوض سلطة الدولة

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة أربيل أمس الأربعاء، وتسبب بوقوع إصابات.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بيان، "تـُدين الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في أربيل والذي أسفر عن إصابات بين المدنيين وأضرار في الممتلكات وتؤكد أن لا مكان في العراق بما في ذلك إقليم كوردستان لهجمات عشوائية مثل هذه والتي تقوض سلطة الدولة وتهدد سلامة وأمن الشعب العراقي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع شركائنا العراقيين وإقليم كوردستان نحو هدفنا المشترك المتمثل في عراق آمن ومستقر ومزدهر وديمقراطي".

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيّرة وقع على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل، بالقرب من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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