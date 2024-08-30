أمريكا تدعو العراق لإجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري

شفق نيوز/ دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانسكي، اليوم الجمعة، الجهات المعنية في العراق الى اجراء تعديلات تشريعية بما يخص ضحايا الاختفاء القسري.

وكتبت السفيرة على منصة "إكس - تويتر سابقاً" منشورا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، قالت فيه إن السفارة الأمريكية في بغداد تُكرِّ المتضررين من هذه الجريمة البشعة".

ودعت رومانسكي الى "إجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".