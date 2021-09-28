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أمريكا تدعم العراق لتحرير ما تبقى من المختطفين الإيزيديين من قبضة داعش

Category: سیاسة

Date: 2021-09-28T07:57:15+0000
أمريكا تدعم العراق لتحرير ما تبقى من المختطفين الإيزيديين من قبضة داعش

شفق نيوز/ أعلن القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرتو بالادينو يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية لتحرير ما تبقى من المختطفين الإيزيديين من قبضة تنظيم داعش.

وقال بالادينو في كلمة له خلال عقد نشاط في اربيل لمناقشة الابادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الايزيديون، إن عقد مثل هذه المؤتمرات يعزز من الجهود الرامية لتحرير ما تبقى من الإيزيديين من قبضة تنظيم داعش، وامريكا تفتخر بمثل هذه الجهود وتقدم المزيد من الدعم لهذه المكونات.

وأضاف "نحن نسرد قصص الإيزيديين لكي يطلع عليها المجتمع الدولي ويعمل على منع تكرارها".

وأردف القنصل الامريكي أن بلاده تدعم تحرير ما تبقى من المختطفين الايزيديين من قبضة داعش وتقدم يد العون لهم من أجل العودة لممارسة حياتهم الطبيعية، والعودة إلى ديارهم.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي بالقول إن الولايات المتحدة قدمت 470 مليون دولار الى النازحين من المكونات في العراق واقليم كوردستان للعودة الى ديارهم، وان امريكا ستستمر على نفس المنوال.

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