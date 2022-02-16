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أمريكا تحث أربيل وبغداد على التفاهم والتعاون لحل الخلافات

Category: سیاسة

Date: 2022-02-16T09:49:30+0000
أمريكا تحث أربيل وبغداد على التفاهم والتعاون لحل الخلافات

شفق نيوز/ قال السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر يوم الأربعاء إن بلاده تشجع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على التفاهم والتنسيق بينهما لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

واستقبل في وقت سابق الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين السفير الامريكي، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وقال البيان أنه خلال اللقاء الذي حضره روبريت پالادینو القنصل العام الامريكي في اربيل تمت مناقشة أوضاع العراق وآخر المستجدات، والمعادلات في العملية السياسية بالعراق، والخطوات الدستورية بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.

وأضاف البيان أن اللقاء أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين القوى السياسية، ومكونات العراق.

وفي جانب آخر من اللقاء ذكر السفير الأمريكي أن بلاده تهتم وبعناية بالتغيرات والاحداث السياسية العراقية، وتشجع الاطراف كافة وإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على التفاهم، والتنسيق لمعالجة الإشكلات.

واكد السفير ايضا أن الولايات المتحدة ملتزمة بامن واستقرار وتنمية العراق وإقليم كوردستان، وفقا للبيان.

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