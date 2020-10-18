أمريكا تبدي موقفا من الهجوم على مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

شفق نيوز/ ادانت وزارة الخارجية الامريكية يوم الأحد، "بشدة" الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد واحراقه من قبل انصار الحشد الشعبي.

جاء ذلك في بيان نشرته المتحدثة باسم وزارة خارجية الولايات المتخدة، مورغان أورتيغاس.

وذكر البيان ان "الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق".

ودعت الخارجية الامريكية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم "داعش".

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.