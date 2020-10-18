سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أمريكا تبدي موقفا من الهجوم على مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-10-18T04:54:10+0000
أمريكا تبدي موقفا من الهجوم على مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

شفق نيوز/ ادانت وزارة الخارجية الامريكية يوم الأحد، "بشدة" الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد واحراقه من قبل انصار الحشد الشعبي.

جاء ذلك في بيان نشرته المتحدثة باسم وزارة خارجية الولايات المتخدة، مورغان أورتيغاس.

وذكر البيان ان "الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق".

ودعت الخارجية الامريكية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم "داعش".

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.

related

أمريكا تحمل الجماعات المسلحة التابعة لإيران مسؤولية الهجوم على سفارتها ببغداد

Date: 2020-01-27 06:15:46
أمريكا تحمل الجماعات المسلحة التابعة لإيران مسؤولية الهجوم على سفارتها ببغداد

قيادي بالحشد يقرُّ: جماهيرنا من احرق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

Date: 2020-10-17 08:18:16
قيادي بالحشد يقرُّ: جماهيرنا من احرق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

صحيفة اماراتية: تم الطلاق بين احزاب السلطة العراقية والجماهير

Date: 2019-10-05 09:53:32
صحيفة اماراتية: تم الطلاق بين احزاب السلطة العراقية والجماهير

امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

Date: 2020-03-28 11:38:55
امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

Date: 2019-06-22 14:15:13
دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

الحكيم يحدد ملفات مباحثاته مع ابو الغيط

Date: 2019-09-02 19:02:46
الحكيم يحدد ملفات مباحثاته مع ابو الغيط

مسؤول أمريكي يحذر العراق: فصيلان أطلقا الصواريخ والعواقب لن تعجب أحداً

Date: 2019-12-11 20:49:14
مسؤول أمريكي يحذر العراق: فصيلان أطلقا الصواريخ والعواقب لن تعجب أحداً

بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

Date: 2019-12-07 19:17:09
بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك