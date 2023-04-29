مركز: 28 مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق

شفق نيوز/ صرّح نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني، يوم السبت، بأن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي بلغ 28 مليون ناخب.

وقال الرديني في بيان اليوم، إنه بعد التصويت على التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والذي جاء فيه حصر التصويت للمحدثين بياناتهم بايومتريا يجب على رئيس مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العمل على تبني حملة توعية وتثقيف كبيرة وتشكيل لجنة عليا للتثقيف الانتخابي لحث الناخبين على تسجيل بياناتهم لاصدار البطاقات البايومترية والتي ستكون هي جواز المرور والمشاركة بالانتخابات القادمة والتي تجرى هذا العام قبل 10 كانون الأول 2023.

واضاف أن عدد الناخبين الكلي بعد إضافة مواليد 2004 و 2005 أصبح بحدود 28 مليون ناخب بينما المحدثين بياناتهم بايومتريا لا يتجاوز 18 مليونا فقط، وهذا يعني ان هناك اكثر من 10 ملايين ناخب ممكن ان يحرموا من التصويت بالانتخابات القادمة ما لم يحدثوا بياناتهم وفق القانون الانتخابي الحالي بتعديله الثالث ولم يتبقَ سوى سبعة أشهر فقط على موعد الانتخابات الذي حدد لأول مرة بالقانون الانتخابي.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في شهر آذار/مارس الماضي، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وحل مجلس النواب العراقي، مجالس المحافظات، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبة، التي انطلقت في العام 2019، بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه المجالس، وتسببها بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري في أعمالها.