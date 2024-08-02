مركز يدعو لتضمين فصل خاص بالصحافة بقانون حق الحصول على المعلومة ويحذر

شفق نيوز/ دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.

وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعقيباً، على ادراج "قانون حق الحصول على المعلومة"، في جدول اعمال مجلس النواب الأحد المقبل، أشار الى أن "الصحافة هي السند الحقيقي للسلطة الرقابية لمجلس النواب، وبدون ضمانات مكتوبة للصحفيين في قانون حق الحصول على المعلومة ستفقد السلطة التشريعية قوة رقابية هائلة ممثلة بالصحافة".

وحذر مركز النخيل من أن "التفريط في حقوق الصحفيين بالحصول على المعلومات يمثل خسارة للرقابة الإعلامية التي تمثل ركناً مهماً في أي نظام ديمقراطي حر".

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي بعد غد الأحد، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لقانون حق الحصول على المعلومة، بعد إتمامه القراءة الأولى للقانون مطلع العام الحالي.