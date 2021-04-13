مركز مختص ينتقد "تساهل" فيسبوك مع الجيوش الالكترونية في العراق

شفق نيوز/ انتقد مركز الاعلام الرقمي (DMC)، يوم الثلاثاء، "تساهل" موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع "التلاعب السياسي" بالرأي العام في العراق، مؤكدا أن الجيوش الالكترونية تنشر معلومات مضللة عبر منصات الاعلام الاجتماعي، ومن ضمنها فيسبوك.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه رصد نشاطاً مستمراً لصفحات بأسماء عامة نشرت معلومات مزيفة او خادعة تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية في العراق او جهات تحقيق مستقلة مثل Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام، إلا ان فيسبوك لم يتخذ أي اجراء بحق هذه الصفحات او الحسابات حتى ولو كان تنبيهاً على المنشور باحتوائه على معلومات مضللة كما يجري في بعض الدول.

ونبه المركز من خطورة قيام فيسبوك بالسماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، داعياً الجهات المسؤولة عن نزاهة الانتخابات بالتصرف على نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة او المضللة التي تُبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية.

وأشار لتحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، اظهر الانتهاكات الجسيمة لفيسبوك في البلدان الفقيرة والصغيرة وإعطاء الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تجذب انتباه وسائل الإعلام أو تؤثر على الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى.

وبحسب الغارديان فإن شركة فيسبوك تصرفت بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق تجاه حالات في أفغانستان والعراق ومنغوليا والمكسيك ومعظم دول أمريكا اللاتينية وفقاً لوثائق داخلية من فيسبوك.

ووفقاً لتقرير الغارديان فإن فيسبوك لم تتخذ اجراء فورياً بعد اكتشاف وجود 1700 حساب وهمي تعمل على دعم شخصية سياسية في العراق ابان تظاهرات تشرين الأول 2019 كما انها وجدت شبكتين على المنصة تمارس التلاعب السياسي لكن فيسبوك لم تقم بحذفها.