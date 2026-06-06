مركز حقوقي يبدي قلقه من اعتقال ناشط سياسي في مطار بغداد بسبب قضية نشر

شفق نيوز- بغداد

أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم السبت، عن قلقه إزاء اعتقال الناشط السياسي صلاح الجراح في مطار بغداد الدولي على خلفية قضية تتعلق بالنشر.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الممارسات شهدت تصاعداً خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبراً أن السياسات الحكومية السابقة أسهمت في توسيع دائرة التضييق على الحريات وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي، فضلاً عن خلق أجواء من الترهيب تجاه العاملين في المجال الإعلامي.

وطالب المركز بالإسراع في إطلاق سراح الجراح، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بالقضاء العراقي في صون الحقوق والحريات العامة وحماية حرية الرأي والتعبير وفق الأطر القانونية والدستورية.

وكان مركز النخيل كشف في إحصاء له منتصف شهر أيار/ مايو الماضي أن حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني سجلت ما يقارب 1000 انتهاك بحق الصحفيين وحرية الصحافة بين أواخر عام 2022 وحتى منتصف أيار/ مايو 2026، واصفاً تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ضغطاً على الإعلام في العراق.