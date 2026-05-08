مرصد إيكو عراق: 70% من المنهاج الحكومي منسوخ من "الورقة البيضاء"

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم الجمعة، أن أكثر من 70% من محاور المنهاج الحكومي الاقتصادي لرئيس الوزراء المكلف تستند إلى أفكار ومضامين وردت في "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي التي طُرحت عام 2020 من قبل الحكومة آنذاك.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من فقرات المنهاج الحكومي الاقتصادي مستوحاة بصورة مباشرة من مضامين الورقة البيضاء التي طُرحت في زمن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "التشابه لا يقتصر على العناوين العامة، بل يشمل مصطلحات ومحاور متقاربة مثل (التحول الرقمي، والتوقيع الإلكتروني، ودعم القطاع الخاص، وإصلاح القطاع المصرفي، والشبكات الذكية)".

وأشار المرصد، إلى أن "المنهاج الحكومي لم يقدم آليات واضحة لمعالجة الاقتصاد الريعي أو تقليص الترهل الوظيفي، الذي يشكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة، كما لم يتناول بشكل تفصيلي أدوات معالجة العجز المالي أو كيفية مواجهة الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وتراجع الصادرات".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد مرصد "العراق الأخضر"، خلو المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف إلى مجلس النواب العراقي أمس الخميس من اي محور للبيئة و معالجاتها خلال المرحلة المقبلة في البلاد.

هذا وقدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، أمس، المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس لدراسته، على أن تُقدم لاحقاً أسماء التشكيلة الحكومية.