مرصد رقابي: 240 محطة انتخابية تأخر افتتاحها بالعراق

شفق نيوز– بغداد

كشف تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن نتائج تقريره الأول لرصد افتتاح المراكز والمحطات الانتخابية في يوم التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

وذكر التحالف في تقريره اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن فرق المراقبة الميدانية المنتشرة في عموم العراق رصدت أداء آلاف المحطات الانتخابية عبر استمارات إلكترونية تغطي الجوانب التنظيمية والفنية والأمنية، بهدف توفير صورة دقيقة وموضوعية عن واقع العملية الانتخابية.

وأظهر تحليل استمارات المراقبة النتائج التالية، إذ أن 136 محطة شهدت تواجد أعضاء الفريق قبل الوقت المحدد للافتتاح، بينما 173 محطة حضر فيها وكلاء الكيانات السياسية أثناء الافتتاح، كما أن 181 محطة لم تُسجّل أي حالات لمنع المراقبين من التواجد.

كما أشار التحليل، إلى أن 412 محطة عرضت إجراءات الافتتاح أمام الحاضرين، 240 محطة تأخر افتتاحها عن الوقت المحدد الساعة السابعة صباحاً لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى أن 133 محطة واجهت مشكلات تقنية مرتبطة بجهاز التحقق وتسريع النتائج أثناء الافتتاح.

وأوضح التحالف، بحسب التقرير، أن عملية الرصد ستستمر خلال مراحل التصويت والعد والفرز، بهدف ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتقديم تقارير دقيقة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والرأي العام.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.