مرصد بيئي: الحكومة العراقية أهملت الطائر الذي يعد رمزها الوطني

شفق نيوز/ انتقد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الأحد، الإهمال الحكومي لـ"طائر العقاب"، الذي يعد رمزًا وطنيًا عراقيًا، داعيًا إلى تعريف صفاته وإدراجه ضمن المناهج الدراسية.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الأيام الماضية صادفت يوم الحيوان العالمي، وفي هذا اليوم تؤكد الدول مواقفها وتطرح رؤيتها في حماية حيواناتها"، مبينًا أن "الحكومة وبقية الأجهزة التنفيذية والسلطات التشريعية لا تعتبر حماية الحيوانات في العراق ضمن أولوياتها، سواء من خلال منع صيدها الجائر أو سن قوانين للحد من ذلك".

وأوضح المرصد أن "الإهمال شمل رمز الحيوان العراقي، طائر العقاب، بعدم تعريفه في الكتب المدرسية أو استخدام صورته على الطوابع البريدية"، مضيفًا أن "هذا الطائر ارتبط بالأساطير السومرية قديمًا، حيث يُعرف بالصبر والقوة التي يتميز بها العراقي".