مرصد اقتصادي: 35 مصرفاً عراقياً من أصل 72 معاقبون أمريكياً بسبب "الوشاية"

شفق نيوز– بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، يوم الأربعاء، عن شمول 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً عاملاً في العراق بالعقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن من بينها مصرف بغداد الذي يتضمن حسابات للسفارة الأمريكية وموظفيها.

وأوضح المرصد، في تقرير أعده بهذا الشأن، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المصارف العاملة في العراق موزعة بين أصول عراقية وعربية وأجنبية، وأن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على هذه المصارف تحظر التعامل بالدولار.

وبين المرصد، أن آخر المصارف المشمولة بالعقوبات كان مصرف بغداد الدولي، بسبب "وشاية" من مديره المفوض السابق، مؤكداً أن هذه الطريقة تتم عبر إرسال إيميل إلى وزارة الخزانة الأميركية يذكر فيه اسم المصرف وطريقة تعامله غير القانوني بالدولار أو تعاونه مع جهات محظورة.

وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يرد على هذه الاستفسارات الأمريكية، وفي حال التأخر أو عدم الرد، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق المصرف المعني.