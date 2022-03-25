مرشح مستقل لرئاسة الجمهورية: البرلمان لم يبلغنا بموعد انعقاد الجلسة ولا كيفية الوصول

شفق نيوز/ افاد مرشح مستقل لمنصب رئيس الجمهورية يوم الجمعة، عدم تبليغه بموعد انعقاد الجلسة وكيفية الوصول إلى مجلس النواب العراقي.

وذكر المرشح المستقل لرئاسة العراق كمال عزيز قيتولي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "لحد اليوم لا أحد من البرلمان اتصل بِنَا كمرشحين لرئاسة العراق ليخبرنا عن وقت حضورنا و البرامج و كذلك تصريح و اجازة دخولنا للبرلمان لجلسة البرلمان ليوم غد السبت، لاختيار رئيس الجمهورية".

وطالب قيتولي "من أعضاء البرلمان أن يتدخلوا وان يطلبوا من إدارة البرلمان المسؤولهً باعلامنا عن هذه المعلومات والإرشادات المطلوبة".