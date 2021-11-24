مرشح مستقل: الصدر مصرّ على حكومة الأغلبية ولم نجر حواراً خلف الكواليس

شفق نيوز/ نفى عضو تحالف العراق المستقل، مصطفى سند، يوم الاربعاء، إجراء أي حوار "خلف الكواليس" مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية.

وقال سند لوكالة شفق نيوز، وهو أحد أعضاء وفد التحالف الذي التقى بالصدر اليوم، إن "ذهابنا إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان من اجل الدعوة للملمة الشتات وقد رحب الصدر بنا، لكنه كان مصراً على حكومة الاغلبية".

وأكد سند "لم نجر حوارا خلف الكواليس مع الصدر او الكتلة الصدرية وما خرج للإعلام هو فقط ما دار بيننا".

وأضاف "نحن كتحالف مستقل قررنا البقاء في الوسط في الوقت الراهن، بسبب ضبابية الرؤية السياسية في البلاد".

وكان وفد من تحالف العراق المستقل قد التقى اليوم بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وحذر الصدر المرشحين المستقلين الفائزين، من الترغيب والترهيب لاستمالتهم أو لشراء أصواتهم، فضلاً عن تعرضهم لـ"قتل" إن تطلب الأمر، من قوى سياسية ترى نفسها خاسرة في الانتخابات التشريعية.

وقال إن "هذه الجلسة ليست لأجل تشكيل تحالفات سياسية، ولا لبحث تشكيل الحكومة، وإنما جلسة وطنية عراقية للدفاع عن المستضعفين"، مؤكدا "لن أشترك بحكومة ائتلاف وطنية أو توافقية أو ما شابهها هذه المرة".

وختم الصدر حديثه بالقول "حكومة الأغلبية الوطنية، يجب أن تكون مطلباً سياسياً شاملاً ومطلب رأي عام، وليس حكراً على مقتدى الصدر"، لافتاً إلى أن "الكورد أيضاً مع هذا المطلب وبعض السنة".