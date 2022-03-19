مرشح كوردي مستقل لرئاسة الجمهورية: سأعمل على تنفيذ المادة 140

شفق نيوز/ أعلن المرشح الكوردي المستقل لمنصب رئيس الجمهورية، خالد مصطفى، يوم السبت، أن لديه برنامجاً لخلق بيئة التعايش السلمي بين جميع المكونات العراقية، فيما اعتبر أن العرب السنة هم الأكثر تضرراً من سقوط النظام السابق وسيعمل على تشكيل إقليم خاص بهم.

وقال مصطفى لوكالة شفق نيوز، إن أسبابا عديدة دفعته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية رغم انه غير مدعوم من قبل القوى السياسية الكوردية في إقليم كوردستان.

وأشار إلى أنه في حال فوزه بهذا المنصب سيعمل على خلق بيئة للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي من خلال تطبيق بنود الدستور كافة ومراقبة تطبيقه من خلال إصدار "تقرير الالتزام بالدستور" كل 3-6 أشهر، وسد الثغرات القانونية التي تشير اليها الكثير من المواد الدستورية بعبارة "وتنظم بقانون" وتشكيل "مجلس الاتحاد".

وأكد انه سيعمل على تنفيذ المادة 140 المتعلق بالمناطق المتنازع عليها، مضيفا "علينا الانتباه الى ان الحكومات العراقية المتعاقبة حاولت حلحلة القضية الكوردية إلا أنه بسبب عدم التوافق النهائي على المناطق المتنازع عليها رجعوا الى نقطة الصفر واستمرت الخلاف".

واوضح مصطفى انه سيعمل أيضا على "تشكيل إقليم او أقاليم لمناطق سنة العرب وانصافهم من حيث حقوقهم الدستورية لإدارة أنفسهم بأنفسهم حيث هم الأكثر تضررا بعد سقوط النظام الصدامي".

وأضاف "لإثبات أن رئيس الجمهورية المدني المستقل الكفوء احسن بكثير من رئيس الجمهورية الحزبي، وانا متأكد انه إذا أنفذ 50% من البرنامج الانتخابي الذي قدمته سأكون خدمت البلد أكثر من الرؤساء السابقين جميعا".

والمرشح خالد مصطفى حسين شريف، من مواليد 1968 في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسبات من جامعة الموصل عام 1990، وماجستير في نظم المعلومات من جامعة ستراير في عاصمة الولايات المتحدة الامريكية واشنطن عام 2004.