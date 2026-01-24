مرشح عن الديمقراطي الكوردستاني ينسحب من التنافس على منصب رئيس العراق

شفق نيوز - أربيل

أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، نوزاد هادي، اليوم السبت، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي دعماً لمرشح الحزب الرسمي فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي في حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

​وقال هادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على أوامر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، "ونيلنا ثقة حزبنا الديمقراطي الكوردستاني لترشيحنا لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما نعتبره مبعث فخر واعتزاز لنا، قررنا الانسحاب من المنافسة".

​وأوضح، أن قرار الانسحاب جاء "تغليباً للمصلحة العامة، ودعماً لمرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية فؤاد حسين".

وكان مصدر نيابي قد كشف، أول أمس الخميس، أنه من المقرر ان يعقد البرلمان جلسة خلال الأسبوع الجاري، أي قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة بهذا الشأن.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحا.

ولاحقا، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحا.