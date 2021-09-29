سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرشح عراقي يتلقى عرضين لبيع ترشيحه: أموال أو منصب رفيع

Category: سیاسة

Date: 2021-09-29T11:27:15+0000
مرشح عراقي يتلقى عرضين لبيع ترشيحه: أموال أو منصب رفيع

شفق نيوز/ كشف أحد المرشحين للانتخابات العراقية المقبلة عن نينوى، اليوم الاثنين، تلقيه عرضين لبيع ترشيحه الى "منافس له" في المحافظة.

وقال المرشح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "عرضين قدما له مؤخراً من نائب سابق في البرلمان العراقي،  مقابل أن يبيع  جمهوره لمرشحين آخرين"، مبيناً أن "العرض الأول تضمن مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أن يوجه جمهوره لانتخابه ويتراجع هو وينسحب بحجة أن فرص صعوده ضيئلة ولايريد ضياع الاصوات".

وبحسب هذا المرشح، الذي ارتأى عدم الكشف عن اسمه او التحالف الذي ينتمي اليه، فأن "ذلك النائب السابق عرض عليه مبلغاً مالياً كبيراً يصل إلى ثمن منزل سكني فخم".

ووفقاً له، فأن "العرض الثاني الذي حصل عليه هو منصب حكومي، بشرط أن يوجه ناخبيه بالتصويت لمن قدم له العرض، ليوفر له بعد اعلان نتائج الانتخابات درجة خاصة".

وأشار المرشح، إلى أنه "رفض كلا العرضين، لكنه مستاء من المال السياسي الموجود وشراء الذمم والاصوات"، لافتاً إلى أن "فرصة فوز المستقلين شبه مستحيلة في هذه الانتخابات" وفق رأيه.

ويحذر مراقبون سياسيون، من تأثير "المال السياسي والسلاح المنفلت" في الانتخابات النيابية العامة المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

related

تهديدات بالقتل تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات في بغداد

Date: 2021-05-12 08:42:24
تهديدات بالقتل تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات في بغداد

24 يوماً على الانتخابات.. متى يتم ايقاف توزيع البطاقات البايومترية؟

Date: 2021-09-16 08:40:55
24 يوماً على الانتخابات.. متى يتم ايقاف توزيع البطاقات البايومترية؟

"يستغلون موارد الدولة".. مطالبة نيابية باعفاء المرشحين للانتخابات من مناصبهم الحكومية

Date: 2021-05-26 11:11:23
"يستغلون موارد الدولة".. مطالبة نيابية باعفاء المرشحين للانتخابات من مناصبهم الحكومية

كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

Date: 2021-09-16 11:06:46
كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية

Date: 2021-01-12 09:10:40
باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية

مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسليم بطاقات الناخبين

Date: 2021-09-24 11:21:36
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسليم بطاقات الناخبين

مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

Date: 2021-07-24 13:37:47
مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

لجنة برلمانية: ضغوط سياسية تمارس على المفوضية لاختيار مديرين متحزبين

Date: 2021-01-21 14:03:07
لجنة برلمانية: ضغوط سياسية تمارس على المفوضية لاختيار مديرين متحزبين