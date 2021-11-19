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مرشح بتحالف الحكيم يكسب الطعن ويفوز بعضوية البرلمان الجديد

Category: سیاسة

Date: 2021-11-19T09:53:03+0000
مرشح بتحالف الحكيم يكسب الطعن ويفوز بعضوية البرلمان الجديد

شفق نيوز / فاز النائب السابق ومرشح تحالف قوى الدولة، صادق مدلول، يوم الجمعة، بعضوية مجلس النواب العراقي، بدلاً عن المرشح المستقل أمير المعموري، وذلك بعد كسب الطعن المقدم إلى الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات.

وذكر مصدر محلي في بابل، لوكالة شفق نيوز، أن "المرشح عن الدائرة الانتخابية الثانية للمحافظة صادق مدلول، قدم طعناً إلى الهيئة القضائية، وكسب الدعوى بإلغاء اثنين من مراكز انتخابية في الدائرة الانتخابية، باعتبار أن بعض المحطات في المركز الانتخابي لم تغلق بالوقت المحدد في الساعة ٦ مساء".

وأوضح المصدر، أن "بناء على تلك الدعوة خسر المرشح المستقل أمير المعموري بحدود ٢٥٠ صوتاً، وبالتالي فاز صادق مدلول بدلاً عنه".

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