مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ينوه عن تشكيلة حكومية "مزورة"

شفق نيوز/ نوه محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومية تداولها ناشطو مواقع التواصل، وأكد أنها "مزورة".

وقال في بيان صدر عن مكتبه، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "انتشرت قوائم عدة بالتشكيلة الوزارية"، مؤكداً "عدم صحّة تلك القوائم".

ودعا السوداني، وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفصح مرشح الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، عن تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب داخل البرلمان العراقي.

وقال السوداني في تغريدة، لبّينا دعوة نيابية، من مختلف الكتل، لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة، موضحا أن اجتماع اليوم تناول قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين وتفعيل الاقتصاد.