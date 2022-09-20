سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ينوه عن تشكيلة حكومية "مزورة"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-20T18:03:26+0000
مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ينوه عن تشكيلة حكومية "مزورة"

 شفق نيوز/ نوه محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومية تداولها ناشطو مواقع التواصل، وأكد أنها "مزورة".

وقال في بيان صدر عن مكتبه، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "انتشرت قوائم عدة بالتشكيلة الوزارية"، مؤكداً "عدم صحّة تلك القوائم".

ودعا السوداني، وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرسمية". 

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفصح مرشح الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، عن تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب داخل البرلمان العراقي.

وقال السوداني في تغريدة، لبّينا دعوة نيابية، من مختلف الكتل، لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة، موضحا أن اجتماع اليوم تناول قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين وتفعيل الاقتصاد.  

related

الإطار يستجيب للصدر وفق 4 شروط.. منها: التخلي عن محمد شياع السوداني مقابل "وزير القائد"

Date: 2022-08-26 19:40:42
الإطار يستجيب للصدر وفق 4 شروط.. منها: التخلي عن محمد شياع السوداني مقابل "وزير القائد"

ما حقيقة ترشيح العبادي بدل السوداني من قبل الاطار التنسيقي.. قيادي يكشف

Date: 2022-09-19 15:58:37
ما حقيقة ترشيح العبادي بدل السوداني من قبل الاطار التنسيقي.. قيادي يكشف

"الكاظمي والسوداني" يشعلان خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي 

Date: 2022-09-18 15:30:50
"الكاظمي والسوداني" يشعلان خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي 

الإطار التنسيقي يتفق على السوداني لرئاسة الحكومة ويرفع ترشيحه للهيئة العامة والقيادية

Date: 2022-07-25 11:59:39
الإطار التنسيقي يتفق على السوداني لرئاسة الحكومة ويرفع ترشيحه للهيئة العامة والقيادية

للمرة اﻷولى.. انعقاد اجتماع الإطار الشيعي بحضور الكاظمي

Date: 2022-06-16 14:57:33
للمرة اﻷولى.. انعقاد اجتماع الإطار الشيعي بحضور الكاظمي

الإطار التنسيقي يشكل لجنة مكونة من 6 شخصيات سياسية تدير شؤون الحكومة وتوجيه رئيسها

Date: 2022-06-28 12:21:06
الإطار التنسيقي يشكل لجنة مكونة من 6 شخصيات سياسية تدير شؤون الحكومة وتوجيه رئيسها

الاطار التنسيقي يدعو انصاره إلى التظاهر: دفاعا عن الدولة

Date: 2022-07-30 11:25:38
الاطار التنسيقي يدعو انصاره إلى التظاهر: دفاعا عن الدولة

الاطار التنسيقي يعد استهداف مطار بغداد "إرهابيا" لإثارة "الفتنة"

Date: 2022-01-28 15:41:43
الاطار التنسيقي يعد استهداف مطار بغداد "إرهابيا" لإثارة "الفتنة"