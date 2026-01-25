مرشح الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية: 19 مرشحا يتنافسون على المنصب

شفق نيوز - بغداد

صرّح فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، يوم الأحد، أن 19 مرشحا سيخوضون السباق التنافسي على نيل هذا المنصب تحت قبة البرلمان.

وقال حسين وهو يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال الحالية لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إنه "ليس هناك مرشح واحد انما هناك 19 مرشحا يدخلون المنافسة على منصب رئيس الجمهورية".

وأكد أنه مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مردفا بالقول: هناك مرشحون آخرون للأحزاب الأخرى.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد حدد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.

وكشف مصدر نيابي، يوم الخميس الماضي، أنه من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خلال الأسبوع الجاري، أي قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة بهذا الشأن.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحا.

ولاحقا، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحا.