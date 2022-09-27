مرشح الاطار يقترح حلاً لأزمة الطاقة بين بغداد واربيل ويتعهد بانتخابات مبكرة

شفق نيوز/ قدم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، حلاً لأزمة الطاقة بين حكومتي المركز والإقليم، متعهداً في ذات الوقت بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة UTV، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحل لأزمة الطاقة بين بغداد وأربيل هو تشريع قانون النفط والغاز وحددناه بسقف 6 أشهر وستلتزم به الحكومة والبرلمان".

وأضاف، أن "الانتخابات المبكرة سأجريها بعد 18 شهراً من تشكيل الحكومة، وسأتحمل مسؤولة الكابينة الوزارية في مجلس الوزراء".

وتابع، السوداني "لم نعرض على تحالف السيادة شيئاً وإنما اتفقنا على حلحلة ملفات المحافظات المحررة".