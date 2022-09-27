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السوداني: سأصوت برفض استقالة الحلبوسي وبرنامجنا يطابق أهداف الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T19:07:18+0000
السوداني: سأصوت برفض استقالة الحلبوسي وبرنامجنا يطابق أهداف الصدر

شفق نيوز/ أعلن مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، حضوره جلسة مجلس النواب غدًا الأربعاء، وقال إنه سيصوت بالرفض على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما اشار الى أن برنامجه يتطابق مع ما يطرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة UTV، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "ابتعدت عن الظهور الاعلامي منذ ترشيحي لرئاسة الحكومة، والرسائل التي ارتئينا ارسالها هي انها لدينا الحلول لمشاكل الشعب".

وأضاف، "سأحضر جلسة البرلمان غدا وسأصوت بالرفض على استقالة الحلبوسي".

وتابع السوداني، أنه "لا يمكن تجاهل التيار الصدري وما يطرحه السيد مقتدى الصدر من أهداف تتطابق مع برنامجنا ولا يوجد اي مانع من جلوسي مع زعيم التيار الصدري".

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